Microsoft potrebbe fare un annuncio ai The Game Awards

Tra pochi giorni, durante la consueta edizione annuale dei The Game Awards, Microsoft annunciare qualcosa di inedito. L’indiscrezione è partita da Jeff Grubb, giornalista solitamente molto informato sulle mosse della Casa di Redmond.

Il team Xbox non è nuovo ad annunci importanti durante la manifestazione promossa da Geoff Keighley: come dimenticare l’annuncio a sorpresa di Xbox Series X e la presentazione di Hellblade II nella kermesse dell’anno scorso? Sappiamo per certo che Halo Infinite non sarà presente ai The Game Awards, quindi il presunto annuncio di Microsoft dovrebbe riferirsi a qualcos’altro. Sarà forse arrivato il momento di conoscere cosa stia bollendo nelle pentole di The Initiative? Lo scopriremo solo nella notte tra il 10 e l’11 dicembre.

