Activision fa causa a Netflix, l'accusa è di aver rubato il direttore finanziario

Activision ha fatto causa a Netflix dopo che il colosso dello streaming avrebbe spinto Spencer Neumann a dimettersi da direttore finanziario del publisher a stelle e strisce per poi essere assunto dalla stessa Netflix.

Stando ai dettagli della denuncia di Activision Blizzard, riportati sulle colonne dell’Hollywood Reporter, Neumann si sarebbe dimesso da CFO il 31 dicembre del 2018 per poi essere assunto nella medesima posizione da Netflix dopo appena due giorni, nonostante un contratto firmato con il publisher lo legasse ad Activision fino al 30 aprile del 2020. Di conseguenza, quest’ultima ha poi terminato il contratto con Neumann per presunte violazioni dello stesso.

Secondo quanto riportato nelle pratiche depositate in tribunale, Netflix avrebbe indotto l’ex CFO di Activision a violare il suo contratto comportandosi in maniera scorretta. Questa situazione avrebbe spinto Activision a un danno economico non indifferente dal momento che da un lato ha dovuto assumere un nuovo direttore finanziario, dall’altro la compagnia ha pagato dei bonus monetari agli altri manager per evitare che questi potessero seguire la stessa strada di Neumann.

Di fronte al giudice, Activision chiede che Netflix copra tutti i costi sostenuti in seguito alla defezione di Neumann, più il pagamento di una quota di danni punitivi e un’ingiunzione che possa evitare il ripetersi di una situazione simile.

