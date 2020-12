L'edizione originale di Dragon Quest XI è stata rimossa dalla vendita

Square Enix ha rimosso dalla vendita su tutti gli store digitali l’edizione originale di Dragon Quest XI: Echi di un’Era Perduta, il gioco uscito due anni fa su PC, PS4 e Xbox One.

Sulla pagina del prodotto presente su Steam leggiamo la motivazione di questa mossa: la compagnia giapponese permette il solo acquisto della Definitive Edition pubblicata pochi giorni fa su PC e console. Si tratta della conversione dell’edizione del gioco uscita su Switch l’anno scorso, che porta in dote un grande quantitativo di nuovi contenuti, compresa una deliziosa modalità vecchio stile in due dimensioni, sebbene siano presenti alcuni compromessi sul versante grafico.

Da notare, infine, che Square Enix non ha previsto nessun upgrade alla Definitive Edition per i possessori della versione originale di Dragon Quest XI, nemmeno previo pagamento di un obolo, per questo in molti stanno colpendo il gioco con la cosiddetta pratica del “review bombing”.

Condividi con gli amici Inviare