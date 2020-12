S.T.A.L.K.E.R., scomparso lo scrittore Ivanov Sergey Nikolaevich

Lutto nel mondo della scrittura e in quello dei videogiochi: Ivanov Sergey Nikolaevich, autore tra gli altri della sceneggiatura di S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, è scomparso all’età di 66 anni. La notizia è stata riportata sulle colonne di Gaming Bible, dove leggiamo che l’autore ucraino si spento dopo essere stato contagiato dal Covid-19.

Da sempre appassionato di fantascienza, Ivanov si era laureato in matematica all’Università di Donetsk e dal 1977 al 1992 è stato docente al V. M. Glushkov Institute of Cybernetics of the National Academy of Sciences in Ucraina, dopodiché divenne editor per la collana di libri VEGA.

Contemporaneamente, nel 1991 Ivanov iniziò a lavorare negli uffici di GSC Game World, dove scrisse la sceneggiatura di S.T.A.L.K.E.R.: Oblivion Lost, videogioco in seguito abbandonato dallo sviluppatore ucraino ma in parte confluito nel cult Shadow of Chernobyl, che mantenne la medesima impostazione narrativa del progetto cancellato, e dunque lo script realizzato dallo stesso Ivanov.

