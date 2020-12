The Wolf Among Us 2 potrebbe arrivare nel corso del 2021

In un periodo in cui leak e rumor sembrano dire di tutto e di più, l’ultimo su The Wolf Among Us 2 ci sembra abbastanza plausibile. Un thread su Reddit ha rivelato che vedremo presto un breve trailer del gioco, della durata di circa un minuto. Non è improbabile che questo trailer venga mostrato nel corso dei The Game Awards, visto che la sua esistenza era stata confermata proprio nel corso della versione 2019 dello show. Il cast di attori presenti nel titolo includerà Adam Harrington, Erin Yvette, Gavin Hammon, Melissa Hutchison, Nick Apostolides, Troy Baker, Dave Fennoy, Ashley Burch, Cree Summers e Patrick Warburton.

Per quanto riguarda l’ambientazione, sembra che gli eventi di The Wolf Among Us 2 si svolgeranno due anni dopo quelli del suo predecessore, e vedranno Bigby Wolf viaggiare in Vermont alla ricerca di una Fiaba misteriosamente sparita. New York continuerà in ogni caso ad essere presente, e sembra che in alcune sezioni ci troveremo a controllare Biancaneve. La data di lancio prevista è l’inverno 2021 per tutti e cinque gli episodi, e il gioco arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S; non sembra sia prevista una versione per Nintendo Switch. A corredo del leak c’è anche un’immagine che sembrerebbe attestarne la veridicità. Staremo a vedere se i prossimi giorni daranno conferma della cosa.