Nvidia: i prezzi delle GPU si normalizzeranno nei primi mesi del 2021

Brutte notizie per chi sperava di poter mettere mano su una delle nuove serie 3000 di Nvidia a un prezzo che fosse almeno vicino a quello consigliato dal produttore. Nel corso di una conferenza, riportata per iscritto da Techplusgame, la Chief Financial Officer di Nvidia Colette Kress avrebbe infatti chiarito che ci vorrà ancora qualche mese prima che la situazione si stabilizzi.

“Abbiamo problemi di scorte, problemi che vanno oltre questo che abbiamo visto in termini di wafer e silicio, ma sì, alcuni limiti hanno a che fare con i substrati e i componenti. Continueremo a lavorare sulle nostre scorte, e crediamo che la domanda continuerà a superare l’offerta in tutto il Q4 per quanto riguarda il gaming.” Q4 indica il periodo di chiusura dell’anno fiscale, che per Nvidia solitamente coincide con la fine di gennaio. Tenete però presente che si tratta di una stima, e che la stessa Colette Kress ha detto che non è facile quantificare con precisione per quanto durerà la situazione. Incrociamo le dita.