Riot Games ha rivelate con un teaser la sua nuova espansione di Legends of Runeterra, intitolata Creazione Cosmica. L’espansione sarà disponibile a partire dal 16 dicembre, e come prevedibile aggiungerà nuove carte; in totale, i nostri mazzi si arricchiranno di ben 40 carte, e fra queste ci saranno anche nuovi campioni, che arriveranno a rinfoltire le fila di Noxus, Targon e Piltover & Zaun.

Nuovi campioni non saranno però le uniche nuove carte interessanti ad arrivare su Legends of Runeterra. Ionia e Demacia riceveranno infatti nuovi landmark epici, e nuovi modi di rimuovere questi ultimi saranno disponibili a chi gioca con Deamcia, Freljord e P&Z. L’espansione introdurrà anche la nuova meccanica Augment, che ci permetterà di aumentare l’attacco delle carte da noi create. Se volete assicurarvi di restare al passo con le ultime novità, fate un salto sul sito ufficiale.