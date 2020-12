Drawn to Life: Two Realms disponibile da oggi, ecco il trailer di lancio

Ottime notizie per chi è in cerca di giochi che stimolino la creatività: Drawn to Life: Two Realms è infatti disponibile a partire da oggi su Steam, Nintendo Switch (al prezzo di 9,99€) e dispositivi iOS e Android (5,99€). Pubblicato da 505 Games e sviluppato da Digital Continue, questo titolo è un action platform pensato per giocatori di tutte le età, e non manca di elementi puzzle che possano simolare l’uso sapiente delle meningi.

Terzo capitolo della serie, Drawn to Life: Two Realms arriva a ben 11 anni di distanza dall’ultimo capitolo della serie, quel The Next Chapter rilasciato per Nintendo DS. Ancora una volta, i protagonisti saranno Mari e Jowee, che si troveranno a viaggiare fra il regno degli umani e quello di Raposa alla ricerca di una risposta al mistero dell’Ombra, e dovranno affrontare più di 100 Battaglie dell’Immaginazione. La colonna sonora include 50 brani firmati dal compositore originale, ed è acquistabile separatamente su Steam al prezzo di 2,99€; ulteriori contenuti saranno aggiunti dopo il lancio.