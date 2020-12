Curse of The Sea Rats annunciato, arriverà su PC e console nel 2021

Diciamoci la verità: di metroidvania non ce n’è mai abbastanza, anche quando sono a declinazione… “ratoidvania” come Curse of the Sea Rats, nuovo titolo da poco annunciato da PQube e Petoons Studio. I due hanno anche svelato un primo trailer, che mette efficacemente in mostra il particolare stile grafico di questo titolo, che combina personaggi in 2D disegnati a mano con fondali in 3D.

Data la sua struttura da metroidvania, da questo gioco potremo aspettarci un’esplorazione libera e non lineare, tipica di tutti gli esponenti del genere. Saranno presenti anche componenti di progressione dei protagonisti, ma la particolarità che rende intrigante questo titolo è il gioco cooperativo fino a 4 giocatori. Ciascuno dei quattro protagonisti avrà dalla sua abilità di combattimento speciali, e sarà interessante vederle tutte in azione a schermo.

Curse of the Sea Rats arriverà nel corso del 2021 su Steam, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.