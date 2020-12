Gran Turismo 7 uscirà nel 2021 solo su PlayStation 5

È ufficiale: Sony conferma che Gran Turismo 7 uscirà solamente su PlayStation 5 nel corso del prossimo anno. Lo veniamo a sapere grazie a un video promozionale che illustra i vari videogiochi disponibili e in arrivo sulla nuova console della compagnia giapponese, dove figura anche il prossimo simulatore automobilistico di Polyphony Digital.

Il filmato elenca molti titoli cross-gen precisando che usciranno o sono già disponibili anche su PlayStation 4, come Marvel’s Spider-Man; Miles Morales oppure Horizon Forbidden West, ma una volta giunti al momento di illustrare Gran Turismo 7, questo viene indicato come sola esclusiva PlayStation 5 disponibile durante il 2021.

Gli appassionati di motori possono quindi dormire sonni tranquilli sapendo che l’ultima fatica di Kazunori Yamauchi non verrà in qualche modo compromessa da una release cross-generazionale.