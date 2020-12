DOOM Eternal è disponibile da oggi su Nintendo Switch

Dopo una lunga attesa, DOOM Eternal è finalmente disponibile anche su Nintendo Switch grazie al lavoro di conversione portato avanti da Panic Button.

L’adrenalinico sparatutto in soggettiva targato id Software e Bethesda arriva dunque sull’eShop della console giapponese a partire da oggi. Questa versione di DOOM Eternal include tutti i contenuti del gioco pubblicato sulle altre piattaforme, compreso il multiplayer 2vs1 dove uno Slayer combatte contro due demoni. In più, su Nintendo Switch è possibile utilizzare i giroscopi dei Joy-Con per mirare con maggiore precisione. Vi ricordiamo, infine, che il gioco non riceverà un’edizione fisica, dunque può essere acquistato solamente in formato digitale.

Restate sintonizzati per saperne di più, giacché presto vi proporremo la nostra recensione di DOOM Eternal per Switch.