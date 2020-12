Warhammer 40.000: Darktide, vedremo il gameplay ai The Game Awards

Se c’è un annuncio che in tempi recenti ha avuto un certo risalto fra i fan del Tetro Millennio, è sicuramente quello di Warhammer 40.000: Darktide. Sviluppato da Fatshark, già nota fra i fedeli di Games Workshop per aver creato Vermintide, Darktide ci mette invece nei panni di quattro agenti dell’Inquisizione impegnati a estirpare un culto eretico sviluppatosi fra le fondamenta di una città formicaio. Al di là dell’intrigante presentazione in CGI, però, di concreto del gioco non si era visto molto.

Fortunatamente, sembra che saranno i The Game Awards a mettere rimedio alla cosa: Fatshark ha infatti annunciato che allo show del 10 dicembre Warhammer 40.000: Darktide sarà presente con un video di gameplay. Non dubitiamo che questo video aiuterà a rispondere a molte delle domande sorte nel frattempo, come “quali armi potremo usare”, “quali classi potremo giocare” e “in quanti modi orribili potremo morire” (tanti, immaginiamo noi). Darktide non è l’unico gioco che ha qualcosa di nuovo da mostrare ai The Game Awards: anche Dragon Age 4 sarà presente nel corso della kermesse.