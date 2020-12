Medal of Honor: Above and Beyond, la RTX 2080 fra i requisiti minimi

Se pensava che Cyberpunk 2077 sarebbe stato il gioco che avrebbe davvero messo alla prova il vostro hardware, Respawn Entertainment potrebbe darvi modo di ricredervi. Polygon ha infatti riportato quelli che sarebbero i requisiti di Medal of Honor: Above and Beyond diffusi dallo sviluppatore nella guida alla recensione, e non ci vanno precisamente leggeri. I requisiti minimi, infatti, richiedono:

Intel i7 9700k , o processore AMD paragonabile (Ryzen 5600x / 3800x)

, o processore AMD paragonabile (Ryzen 5600x / 3800x) 16 GB di RAM DDR4

DDR4 RTX 2080 o superiore

o superiore 177 GB di spazio su disco, consigliata SSD o NVMe

Come se non bastasse, sembra che lo spazio su disco richiesto per le operazioni di spacchettamento e installazione sia di 340 GB, anche se una volta terminato il processo Medal of Honor: Above and Beyond ne occuperà “solo” la metà. E tenete presente che, sempre stando a quanto riportato dalla testata, questi sono i requisiti minimi. Ci riteniamo però in dovere di segnalare che questi requisiti non sono ancora apparsi sulla pagina Steam del gioco, il che ci porta a ipotizzare che Respawn possa aver scelto di stare “larga” per quanto riguarda le recensioni. Perchè se da un lato Above and Beyond si presenta benissimo per essere un titolo VR, a noi sembra un po’ eccessivo. Staremo a vedere.