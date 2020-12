Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake rinviato da Ubisoft

L’idea di iniziare questo articolo con battute a tema metafisico-temporale ci era venuta, ma ve la risparmiamo e veniamo direttamente al punto. Ubisoft ha annunciato che Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake sarà rinviato al 18 marzo 2021. La data originariamente prevista, e annunciata tre mesi fa, era il 21 gennaio 2021; e anche se il messaggio in sé non ne fa menzione, non è improbabile che le diffuse critiche sul comparto grafico ricevute in occasione della presentazione possano aver avuto il loro peso.

Certo, due mesi non sono poi così tanti, quando si tratta di sviluppare un gioco, e dubitiamo possano apportare chissà che radicali cambiamenti, ma quando si ha a che fare con i viaggi temporali non si può mai sapere. Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake uscirà su PC (Uplay, Epic Games Store), PS4 e Xbox One.