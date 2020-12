The Game Awards: durante lo show saranno presentati più di 12 giochi

Com’è ben noto a chi ha seguito lo show gli anni scorsi, i The Game Awards sono ben più che semplici assegnazioni di premi. Molti sviluppatori approfittano infatti dell’occasione per presentare i loro giochi, quando non per annunciarne perfino di nuovi. E sembra che l’evento di quest’anno sarà particolarmente ricco: nel corso dei un’Ask Me Anything su Reddit, Geoff Keighley ha infatti confermato che più di 12 titoli hanno scelto di fare un’apparizione ai The Game Awards.

Alcuni di questi già li conosciamo: per esempio, sappiamo che Warhammer 40.000: Darktide e Dragon Age 4 faranno capolino nel corso dello show. Per altri la speculazione è aperta; molti attendono con impazienza di poter finalmente vedere qualcosa di Elden Ring, e i The Game Awards sarebbero l’occasione perfetta. Girano però voci che anche Microsoft si stia preparando a portare qualche sorpresa sul palco. Per trovare risposta a tutte queste speranze non ci sarà da aspettare poi molto, dato che lo show si svolgerà nella notte fra il 10 e l’11 dicembre.