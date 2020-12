Quentin Cobb (Uncharted 4, The Last of Us) si unisce a ZeniMax Online

Trasferimenti di un certo spessore: Quentin Cobb, famoso per essere stato Game Designer di Uncharted 4 e The Last of Us, ha annunciato di essersi unito a ZeniMax Online in qualità di Senior Designer. L’incarico ricoperto da Cobb sarà quello di Senior Designer per una nuova IP tripla A ancora non annunciata, e svolgerà il suo lavoro presso uno studio satellite situato a San Diego. Ricordiamo che ZeniMax Online è lo stesso studio attualmente al lavoro su Elder Scrolls Online; visti i suoi precedenti, non sembra però probabile che Cobb si metta a lavorare su un nuovo MMO.

Ovviamente, questo significa che Quentin Cobb ha fatto anche un vero e proprio “cambio di schieramento”: ricordiamo infatti che ZeniMax Online rientra fra gli studi acquisiti di recente da Microsoft. Staremo a vedere cosa una delle menti che ha contribuito al successo di Naughty Dog creerà per la Casa di Remond.