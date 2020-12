Hitman 3: il nuovo trailer è dedicato al gameplay

IO Interactive ha da poco rivelato un nuovo trailer di Hitman 3, questa volta dedicato completamente al gameplay e ai vari modi in cui l’Agente 47 potrà sbarazzarsi dei suoi malcapitata bersagli. Noi ci proviamo a mettervelo qui sotto, ma pare che YouTube non apprezzi molto vedere personaggi digitali che volano comicamente giù da un balcone, quindi vi toccherà andare a vedervelo sul canale ufficiale di IO Interactive.

Anche in Hitman 3 tornerà tutta la creatività di soluzioni che ha caratterizzato gli episodi precedenti del World of Assassination: come dice la voce narrante, saremo noi a decidere il quando, il come e il dove. E stavolta non mancheranno nuovi gadget ad aiutarci nel portare a compimento le nostre missioni. Il video cita una nuova telecamera che l’Agente 47 può usare per sbloccare porte, e mano a mano che giocheremo otterremo nuovo equipaggiamento ICA, nuovi punti di partenza e nuove distrazioni esotiche. Faranno il loro ritorno anche i Bersagli Elusivi, assieme alle Escalation e ad altre modalità presenti nei predecessori; ricordiamo che però non sarà presente la Ghost Mode.

Hitman 3 arriverà nel gennaio 2021 su PC (esclusiva Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Stadia e perfino Nintendo Switch. Il gioco sarà inoltre compatibile con PS VR.