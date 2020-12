Cyberpunk 2077: ecco il trailer ufficiale di lancio

Sembra un sogno ad occhi aperti, ma è così: dopo tante attese e tre rinvii, Cyberpunk 2077 sarà finalmente disponibile da qui a due giorni. Se ancora stentate a crederci, forse il trailer di lancio ufficiale potrà finalmente convincervi della cosa.

Il trailer di lancio mostra altre sequenze di gameplay di Cyberpunk 2077, incluse varie sequenze di combattimento, tranquille passeggiate per Night City, e quello che probabilmente è il nostro primo incontro con Johnny Silverhand. Ricordiamo che il nuovo titolo di CD Projekt RED sarà disponibile a partire dal 10 dicembre alle 01:00, ed è già disponibile il preload. Per chi progetta di giocarlo su PS5 o su Xbox Series X, tenete presente che la patch per la next-gen sarà disponibile solo in un secondo momento.