Destiny 2: disponibile la patch per console next-gen

Bungie ha reso disponibile da oggi la patch next-gen di Destiny 2, la quale permetterà ai possessori di PS5 e Xbox Series X|S di sfruttare al meglio l’hardware delle nuove console.

In particolare, questo aggiornamento gratuito introduce numerose migliorie grafiche permettendo ai Guardiani di giocare con una risoluzione in 4K e 60 frame al secondo su entrambe le console principali, laddove Xbox Series S avrà una risoluzione di 1080p e 60 fps. In più, su PS5 e Xbox Series X è possibile impostare i 120fps nella modalità PvP per eccellenza, il Crogiolo.

Infine, da oggi tornano disponibili sia il dungeon Profezia che il cannone portatile esotico Falco Lunare, quest’ultimo legato a una nuova quest del Corvo.