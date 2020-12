Halo Infinite: annunciata la nuova finestra di uscita

Un anno intero, ecco quanto bisognerà pazientare per mettere le mani su Halo Infinite: rinviato la scorsa estate dopo le tante polemiche legate a un comparto grafico ritenuto non all’altezza, ora 343 Industries ha annunciato la nuova finestra di uscita dell’attesissimo FPS.

In un lungo update pubblicato sul sito ufficiale della serie, come promesso qualche giorno fa, gli sviluppatori hanno fatto sapere che l’ultima avventura di Master Chief farà capolino su PC, Xbox One e Xbox Series X|S nell’autunno del 2021. Il tempo extra verrà impiegato per apportare le dovute migliorie al comparto tecnico, che al lancio potrà dunque contare su una migliore qualità di illuminazione, ombre, occlusione ambientale, luci volumetriche e molto altro. Alcune delle criticità sollevate in occasione della presentazione del gameplay sono già state risolte, tra queste il fastidioso popup degli elementi, la bassa qualità generale delle texture e, purtroppo, le animazioni facciali dei nemici. Ciò significa che Craig, il celeberrimo Brute diventato poi un meme, avrà un volto differente una volta che il gioco sarà sugli scaffali dei negozi.

Per finire, 343 Industries ha diffuso anche i primi screenshot della modalità multiplayer PvP di Halo Infinite, mostrando una mappa, due armi, e alcune opzioni di personalizzazione delle armature.

