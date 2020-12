MSI ha dato il via all’iniziativa Christmas Cashback sulle schede madri Z490 e B460, attiva da oggi e fino al prossimo 31 dicembre 2020.

Acquistando queste schede madri sull’MSI Store o presso i rivenditori autorizzati (qui la lista completa) si ha diritto a un cashback fino a 110 euro per la Z490, e fino a 70 euro per la B460. La richiesta deve essere accompagnata dal codice SN del prodotto e dalla fattura, in più il redeem può essere effettuato dopo 14 giorni dall’acquisto.

Segnaliamo, infine, che il periodo per il redeem è fissato dal 23 dicembre 2020 al 28 gennaio 2021. Le istruzioni sono consultabili seguendo questo link.

Condividi con gli amici Inviare