Star Wars Kotor 2 è in dirittura di arrivo su Android e iOS

Star Wars Kotor 2 sta per approdare sui dispositivi mobili dotati di sistema operativo Android e iOS, a darne l’annuncio con un apposito trailer di ha pensato oggi Aspyr Media.

Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, il videogioco di ruolo sviluppato originariamente da Obsidian Entertainment, sarà disponibile sugli store digitali delle rispettive piattaforme a partire dal prossimo 18 dicembre. Ovviamente, l’intera esperienza è stata ottimizzata affinché sia godibile su mobile, con tanto di controlli touch e altri piccoli accorgimenti volti a migliorare l’esperienza di gioco.