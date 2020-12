Cyberpunk 2077: CD Projekt affronta i problemi legati all'epilessia

In seguito a un articolo di Game Informer sui rischi che corrono gli utenti epilettici giocando a Cyberpunk 2077 (qui la nostra recensione), CD Projekt RED ha deciso di correre ai ripari inserendo un secondo avviso all’interno del gioco.

Non è tutto, però, dal momento che lo studio polacco ha fatto sapere via Twitter di essere al lavoro su una soluzione permanente in grado di ridurre quanto più possibile i rischi dei giocatori epilettici. Al momento gli sviluppatori stanno valutando diverse opzioni, perciò per adesso bisognerà accontentarsi del secondo avviso che verrà aggiunto quanto prima, ma la questione epilessia è immediatamente diventata prioritaria per CD Projekt RED.

Ricordiamo che Cyberpunk 2077 fa ampio uso di luci intermittenti e altri trigger che potrebbero provocare convulsioni e crisi ai soggetti affetti da questo disturbo neurologico, pertanto il nostro consiglio è quello di prestare particolare attenzione in caso siate epilettici e decidiate di giocare prima che CD Projekt implementi le opportune modifiche.

