Ys IX: Monstrum Nox, ecco lo story trailer

NIS America ha confezionato e diffuso un nuovo trailer di Ys IX: Monstrum Nox, il gioco di ruolo d’azione sviluppato da Falcom e in arrivo su PC, PS4 e Switch.

Il video presente qui in alto illustra le basi su cui si fonda la storia del gioco, mostrandoci la città di Balduq e i suoi tanti misteri. Intrappolati all’interno di questa città-prigione, Adol e i suoi compagni dovranno provare a scappare e svelarne i segreti. Non necessariamente in quest’ordine.

Vi ricordiamo che Ys IX: Monstrum Nox sarà disponibile su PS4 dal 5 febbraio prossimo, mentre arriverà in estate su PC e Switch.