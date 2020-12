HeatWave è un nuovo strategico in salsa survival per PC e Switch

Perimeter Games ha annunciato HeatWave, un nuovo videogioco strategico di stampo survival in arrivo prossimamente su PC e Nintendo Switch.

Ambientato nel 2080 in Alaska, in un futuro in cui l’umanità deve fare i conti con le conseguenze del cambiamento climatico, HeatWave metterà il giocatore al comando di un gruppo di soldati di guerriglia impegnati a respingere le forze di invasione russe determinate a conquistare il territorio un tempo parte degli Stati Uniti, ora allo sbando proprio a causa delle condizioni critiche in cui versa il pianeta.

La struttura sandbox del gioco permetterà all’utente di decidere dove stabilire il campo base, quali personaggi aiutare e dunque quali quest risolvere, il tutto muovendosi in tempo reale su una mappa con visuale isometrica. I combattimenti, però, saranno a turni con una struttura tattica che ricorda i moderni XCOM, quindi ogni membro del team sarà dotato di capacità differenti ed equipaggiamento personalizzabile.

Infine, non mancheranno degli aspetti attinenti alla sfera diplomatica, con i rapporti con le varie fazioni da gestire e un sistema di scelte morali in grado di modificare il mondo di gioco.

Bisognerà tuttavia attendere un po’ prima che HeatWave possa vedere la luce: il gioco sarà infatti disponibile su PC e Nintendo Switch solamente nel corso del 2022.