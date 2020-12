Persona 5 Strikers: il trailer ufficiale conferma la data di lancio trapelata

Ci è voluto qualche giorno perché si decidessero, ma SEGA e Atlus hanno rilasciato il trailer ufficiale di Persona 5 Strikers. Il trailer è lo stesso che era stato fatto trapelare accidentalmente pochi giorni fa, e conferma la data di lancio del 23 febbraio 2021, su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Steam.

Ricordiamo che Persona 5 Strikers è un musou ambientato dopo gli eventi di Persona 5 Royal; niente combattimenti a turni, dunque, ma tante sonore mazzate in tempo reale. Il titolo è anche già uscito da qualche tempo in Giapppone con il nome Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, e quella a cui siamo di fronte è la sua versione occidentale. Noi, come sempre, continuiamo a sperare che l’arrivo su Steam di questo sequel faccia da preludio allo sbarco di Persona 5 Royal.