Gli sviluppatori di Disco Elysium si preparano a un nuovo annuncio

Pare che ZA/UM abbia qualcosa in mente. La pagina ufficiale del sito di Disco Elysium è stata infatti completamente rimpiazzata da un simbolo bianco su sfondo rosso, e dalla scritta “SOON”. Cosa avrà in mente il vulcanico studio baltico lo scopriremo con tutta probabilità nel corso dei The Game Awards (dove, ricordiamo, l’anno scorso Disco Elysium ha vinto i premi per Best Narrative e Best Role Playing Game), ma intanto possiamo formulare qualche ipotesi.

Quella più plausibile è che lo studio si stia preparando a rivelare la versione console del suo titolo, annunciata già qualche tempo fa; d’altro canto, però, tutta questa fanfara può forse sembrare esagerata per un semplice port di Disco Elysium. Forse potremo dare un primo sguardo alla serie TV ispirata al gioco di ruolo? O ancora, magari qualche novità sul prossimo progetto di ZA/UM? Per le risposte bisognerà aspettare.