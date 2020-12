Gears 5: arriva il DLC Hivebusters, ecco il trailer ufficiale

Di sparatorie a orribili insettoidi non se ne ha mai abbastanza, e questo The Coalition lo sa bene. Lo studio ha infatti approntato un nuovo DLC per Gears 5, intitolato Hivebusters, che ci vedrà affrontare le solite, multiformi minacce aliene nei panni di un improbabile trio di eroi, impegnato tanto per cambiare a salvare il pianeta.

Hivebusters non ci vedrà infatti giocare con Marcus Fenix e compagni, ma ancora una volta con la Squadra Scorpio, già presente nella modalità multiplayer Escape. Questa volta però l’esperienza sarà puramente singleplayer, una campagna di 3 ore circa che ci porterà sulle isole vulcaniche di Galangi. Il DLC sarà disponibile al prezzo di 19,99€ e a partire dal 15 dicembre, e includerà il gioco cooperativo fino a tre giocatori.

Per quanto riguarda invece il gioco base, sapete che potete affrontare tutta la campagna nei panni di Dave Bautista? Ora sì.