Thermaltake presenta la ventola Toughfan 12 Turbo Radiator

Di questi tempi, siamo sicuri che state sfogliando e documentandovi qui e là su qualche scheda video e processore sarebbero l’aggiunta perfetta al vostro computer. Specie se siete fanatici di overclocking, una cosa che è però il caso non sottovalutare è il raffreddamento e la ventilazione, e da questo punto di vista Thermaltake ci viene in soccorso. La compagna ha infatti presentato la sua nuova ventola Toughfan 12 Turbo Radiator, dalle dimensioni di 120x120x25 mm, un peso di poco più di 200g e una velocità di rotazione massima di 2500 RPM.

Dotata di cuscinetti idraulici che riducono la frizione e costruita utilizzando materiali speciali che riducono la vibrazione aumentano la stabilità, e con un comparto motore rinforzato in metallo, le Toughfan 12 Turbo Radiator sono la soluzione perfetta per il raffreddamento del vostro case. Queste nuove ventole prodotte da Thermaltake saranno disponibili a partire da febbraio e avranno un prezzo di 26,99€. Se volete assicurarvi di non perdervele, tenete d’occhio il sito ufficiale.