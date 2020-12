Marvel's Avengers: Kate Bishop è ora disponibile

Un nuovo elemento si unisce al cast di Marvel’s Avengers, e si tratta di Hawkeye in persona… o meglio, una Hawkeye. Con l’operazione AIM allo scoperto, Kate Bishop entrerà infatti a far parte dei Vendicatori videoludici, in una missione che sarà disponibile gratuitamente per tutti i giocatori. Kate Bishop si darà da fare per cercare di scoprire altre informazioni sugli esperimenti tachionici di AIM, oltre ad affrontare una nuova, terribile minaccia messa in campo dai cervelloni in tuta gialla: il super adattoide, nemico in grado di replicare gli attacchi degli Avengers. La missione AIM allo scoperto ha luogo poco dopo la fine della campagna Riuniti, ed è solo la prima metà dell’arco narrativo di Hawkeye. Per l’altra metà, che vedrà anche l’arrivo di Clint Barton, dovremo attendere i primi mesi del 2021.

Di recente, Marvel’s Avengers si è fatto notare per le difficoltà avute nel trattenere giocatori, il che ha avuto il suo effetto sul gioco cooperativo. Kate Bishop e Clint Barton sono solo i primi di una lunga serie di eroi che Crystal Dynamics aggiungerà al suo titolo; speriamo possano essere la risposta giusta ai problemi di Marvel’s Avengers. Se volete saperne di più su Kate Bishop, potete dare un’occhiata al recente War Table a lei dedicato.