World of Warcraft: Shadowlands è il gioco PC più venduto di sempre

Tecnicamente sarebbe un’espansione, ma non stiamo a fare i puntigliosi, perché il risultato raggiunto da World of Warcraft: Shadowlands è comunque notevole. La nuova espansione del MMORPG targato Blizzard ha infatti venduto più di 3.7 milioni di copie nel solo giorno di lancio. Il record precedente era a sua volta detenuto da un altro titolo Blizzard, e cioè Diablo III, che nel giorno di lancio aveva raggiunto 3.5 milioni di copie portate a casa dai giocatori.

Questa notizia non è però altro che il coronamento di un ottimo periodo per World of Warcraft. Blizzard fa infatti anche sapere che il gioco:

Nei mesi precedenti la pubblicazione dell’espansione, e dopo il suo lancio, ha avuto un numero di abbonati almeno mensili superiore a tutti quelli ottenuti negli ultimi dieci anni.

almeno mensili superiore a tutti quelli ottenuti negli ultimi dieci anni. Negli ultimi 12 mesi, i giocatori hanno passato più tempo su Azeroth che non nello stesso lasso di tempo nei dieci anni precedenti.

che non nello stesso lasso di tempo nei dieci anni precedenti. Infine, il tempo di gioco totale dell’ultimo anno è raddoppiato rispetto a quello dell’anno precedente.

Non dubitiamo che la pandemia di coronarvirus, che ha costretto tante persone a rimanere chiuse in casa, abbia avuto il suo ruolo in questo guizzo di vigore per World of Warcraft. Allo stesso tempo, sarebbe però ingiusto negare i meriti di Shadowlands, che ha introdotto ottimi nuovi contenuti e reso allo stesso tempo l’esperienza più accessibile ai nuovi giocatori.