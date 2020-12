Il cloud gaming di Xbox Game Pass arriverà su PC e iOS nel 2021

Periodo di celebrazione in quel di Xbox, e non solo perché le festività natalizie sono in arrivo. L’ultimo post su Xbox Wire, che porta la firma di Jerret West, sottolinea infatti il successo conseguito con il lancio di Xbox Series X e Series S; dando un’occhiata ai numeri, particolarmente interessante è il fatto che il 40% dei nuovi utenti della Casa di Redmond abbiano scelto proprio la Series S come loro console, a testimonianza della validità della sua offerta. Anche l’Xbox Game Pass si conferma un successo: rispetto al novembre dell’anno precedente, la quantità di giocatori coinvolti su scala mensile è più che raddoppiata.

La vera notizia importante rivelata da Jerret West è però un’altra, e cioè che a partire dalla primavera 2021 il cloud gaming sarà parte dell’offerta Xbox Game Pass Ultimate anche su PC e iOS. Project xCloud è già disponibile in questo formato su dispositivi Android a partire dal 15 settembre, e permette di giocare ai titoli Xbox Game Pass compatibili dove preferiamo (a patto che la connessione ce lo permetta, ovviamente). Non può che fare piacere vedere l’estensione di questo servizio anche su altre piattaforme; l’arrivo su iOS, oltretutto, significa che le divergenze in merito con Apple devono essere state appianate.

Per chiudere, West ci ricorda che Microsoft ha sorprese in serbo per i The Game Awards. A che si starà preparando la Casa di Redmond?