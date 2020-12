Cyberpunk 2077 oltre un milione di utenti attivi in contemporanea su Steam

Finalmente ci siamo! Dopo una lunghissima, a tratti estenuante attesa Cyberpunk 2077 è arrivato tra noi e sta già iniziando a battere alcuni record. Come quello dei giocatori attivi in contemporanea su Steam: è qui che l’ultima fatica di CD Projekt RED ha raggiunto e superato quota un milione di utenti attivi nello stesso istante, battendo Dota 2, PUBG e GTA5 a meno di dodici ore dal lancio.

Al momento, nonostante non sia più al picco giornaliero, resta comunque il titolo più giocato su Steam, superando addirittura Counter-Strike: Global Offensive.

Insomma, se tanto ci dà tanto, il lancio globale di Cyberpunk 2077 (qui la nostra recensione) dovrebbe essere andato incredibilmente bene. A tal proposito, aspettiamoci da un momento all’altro un comunicato ufficiale da parte di CD Projekt legato alle vendite del day one.

