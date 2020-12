Forza Horizon 4: in arrivo la Quadra V-Tech di Cyberpunk 2077?

Collaborazione in vista tra Forza Horizon 4 e Cyberpunk 2077? Così pare, perlomeno stando ad alcune immagini diffuse su Reddit nelle scorse ore.

È difatti possibile che il videogioco di corse targato Playground Games possa presto arricchirsi di una nuova vettura: la mitica Quadra V-Tech del videogioco di ruolo targato CD Projekt RED. È molto probabile che l’annuncio ufficiale della collaborazione sia previsto per la prossima notte, durante i The Game Awards, ma nel frattempo accontentiamoci delle prime due immagini dell’auto.

