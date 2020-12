Cyberpunk 2077: il trailer di lancio nasconde un messaggio segreto

C’era da aspettarselo dalla software house polacca visti i trascorsi, e infatti CD Projekt RED ha nascosto un messaggio segreto nel trailer di lancio di Cyberpunk 2077 diffuso nelle scorse ore, in un frame verso la fine del filmato.

Il messaggio funge non solo da ringraziamento nei confronti dei fan, ma anche come teaser per i prossimi contenuti aggiuntivi che verranno pubblicati in futuro.

“Abbiamo accennato in passato alle espansioni in arrivo, e sebbene non ci sentiamo ancora pronti a svelare i dettagli, vogliamo assicurarvi che abbiamo imparato moltissimo dai nostri precedenti lavori, sia Hears of Stone che Blood and Wine [espansioni di The Witcher 3 ndr].” Si legge nel messaggio, che poi continua: “Le espansioni che abbiamo pianificato per Cyberpunk 2077 vi trascineranno ancora più a fondo nel mondo di gioco, offrendovi contenuti significativi e story-driven che vi spingeranno a prendere decisioni difficili attraverso linee narrative che difficilmente dimenticherete.”

Tuttavia CD Projekt non parla solo delle espansioni a pagamento: c’è spazio anche per gli aggiornamenti gratuiti che si avvicenderanno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. “Proporio come avvenuto per The Witcher 3, aspettatevi un ricco assortimento di DLC gratuiti che introdurranno diversi contenuti inediti in grado di aggiungere ancora più vita nel tetro mondo del futuro.”

Insomma, la pubblicazione odierna di Cyberpunk 2077 è solo l’inizio.

