eFootball PES 2021: Konami stringe una partnership con la S.S. Lazio

Buone nuove per i tifosi laziali appassionati di videogiochi calcistici: Konami ha appena annunciato di aver stretto una partnership con la S.S. Lazio per eFootball PES 2021.

Ciò significa che la squadra di Serie A sarà presente nel gioco con riproduzione autentica e licenza completa. In qualità di partner ufficiale della squadra, Konami fa sapere di aver ricevuto ampi diritti su nome, stemma, divise da gioco e diverse leggende del club, inoltre avrà accesso a un’ampia gamma di opportunità marketing. In particolare, la Lazio e lo Stadio Olimpico sono stati ricreati in ogni minimo dettaglio all’interno di eFootball PES 2021 Season Update.

Non è tutto poiché tutti i videogiocatori console e mobile di PES 2021 che effettueranno l’accesso al gioco dal 10 dicembre (a partire dalle ore 16:00) fino al successivo 16 dicembre otterranno gratuitamente i Giocatori Leggenda della Lazio: Paul Gascoigne e José Marcelo Salas Melinao.