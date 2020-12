Control: le vendite superano quota 2 milioni di copie

Tramite un cinguettio di Thoma Puha, responsabile delle comunicazioni di Remedy Entertainment, la compagnia finlandese ha fatto sapere che le vendite di Control hanno raggiunto e superato quota 2 milioni di copie.

Si tratta di un ottimo risultato ottenuto a poco meno di un anno e mezzo dal lancio del gioco, ma lo stesso Puha ha precisato che lo scorso mese di novembre è stato il periodo in cui Control ha venduto più copie in assoluto.

Il gioco è stato recentemente aggiunto al catalogo di Xbox Game Pass per console, in più Control Ultimate Edition è disponibile da qualche settimana su Switch tramite una nuova Cloud Version. L’Ultimate Edition per console next-gen, invece, arriverà nei primi mesi del prossimo anno.

