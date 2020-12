Cyberpunk 2077: i pre-order sono stati ben 8 milioni

Cifre da capogiro per Cyberpunk 2077 (avete già letto la nostra recensione?): ora che il gioco è finalmente stato pubblicato, CD Projekt ha reso noto il numero totale dei pre-order.

Ebbene, con un laconico messaggio diffuso via Twitter che lascia davvero poco spazio all’interpretazione, la compagnia polacca ha fatto sapere che le prenotazioni complessive di Cyberpunk 2077 hanno toccato quota 8 milioni. Ciò significa che le vendite del gioco partono già da una base incredibilmente sostanziosa, a cui si andranno poi a sommare gli acquisti del day one e dei prossimi giorni.

D’altronde c’era da aspettarselo visto l’hype generato in questi mesi, per non dire anni, dallo studio polacco. Basti pensare che solo su Steam il gioco sta già battendo molti record della piattaforma.

