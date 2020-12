BioShock 4 potrebbe avere una struttura da RPG open world

Siamo ancora ben lontani dall’avere di fronte qualcosa di concreto sul nuovo BioShock, ma qualche possibile informazione inizia già a emergere. A rivelare indirettamente questi primi dettagli sono state le offerte di lavoro pubblicate sul sito di Cloud Chamber, e raccolte da Resetera. A quanto pare, lo studio sarebbe alla ricerca di un Senior Voice Designer che, fra le altre cose, dovrebbe occuparsi del “sistema di dialogo”, il che sembra suggerire la presenza di scelte nei dialoghi; a rafforzare l’ipotesi c’è il fatto che l’esperienza nello sviluppo di RPG è gradita.

Anche altri dei ruoli richiesti sembrano puntare in una direzione simile. La pagina del Lead Systems Designer specifica che “il nostro candidato ideale ha un senso innato di come i sistemi di gioco si connetto e supportano uno con l’altro in un mondo sandbox“. Similmente, ai candidati per la posizione da Game AI Programmer viene fatto sapere che “lavorerete in stretta collaborazione con il dipartimento di Design per dare corpo alle loro visioni e finalizzare l’implementazione di un sistema di folla urbana, e l’ecologia tribale sistemica di un’IA che può essere ostile.”

Non si tratterebbe necessariamente di una novità per la serie BioShock: ricorderete sicuramente come la struttura dei primi due capitoli fosse in parte incentrata sull’esplorazione. Ma le idee di Cloud Chamber sembrano molto più ambiziose; staremo a vedere cos’hanno in mente.