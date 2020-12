The Game Awards: Microsoft ci invita a non esagerare con le aspettative

Da qualche giorno circola voce che Microsoft si stia preparando a portare qualche sorpresa sul palco dei The Game Awards, e ovviamente le speculazioni si sono fatte intense. Scopriremo finalmente a cosa sta lavorando The Initiative? Microsoft ha comprato From Software? Vedremo del gameplay di Age of Empires IV? Evidentemente alcune di queste ipotesi devono essere state così incredibili da aver attirato l’attenzione di Aaron Greenberg, responsabile del marketing di Xbox, che tramite un post su Twitter ha chiesto di non esagerare. “Anche se avremo un paio di momenti nel corso dello show, terrei le aspettative molto più basse rispetto ad alcune delle speculazioni che ho visto, e specialmente rispetto a quello che abbiamo fatto l’hanno scorso!”

Il riferimento di Greenberg è ovviamente alla prima presentazione della Xbox Series X, avvenuta proprio in occasione dei The Game Awards 2019. Questo non vuol però dire che Microsoft non avrà niente di interessante da mostrare all’edizione di stanotte, sopratutto considerato quanti giochi ha al momento in cantiere.