Focus Home Interactive ha due reveal in mente per i The Game Awards

Sembra che Focus Home Interactive voglia assicurarsi un posto di primo piano ai The Game Awards. Tramite i suoi canali social, l’etichetta di publishing infatti reso noto che porterà sul palco tre suoi giochi; uno di questi sappiamo già essere Hood: Outlaws & Legends, che già qualche giorno fa aveva ricevuto dei brevi trailer dedicati ai quattro protagonisti. Gli altri saranno invece due titoli completamente nuovi, che avranno il loro annuncio ufficiale nella nottata di stasera.

Difficile sapere di cosa si tratterà di preciso, ma qualche ipotesi possiamo farla. Ormai un annetto fa Dontnod aveva infatti rinnovato il suo accordo con Focus Home Interactive, e più di recente lo sviluppatore ha fatto sapere di avere sei giochi in cantiere: forse stanotte potrebbe essere fatta luce su uno di loro, magari un possibile Vampyr 2? O chissà, forse la recente acquisizione di Deck13 Interactive sta già portando a qualche frutto (che di sicuro non sarà Lords of the Fallen 2, in lavorazione presso un altro studio). Al solito, potrete trovare le risposte a queste domande sulle nostre pagine.