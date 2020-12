Marvel's Spider-Man: Miles Morales si aggiorna con Ray Tracing e 60 fps

Ottime notizie per quegli spararagnatele che non vogliono dover scendere a compromessi fra il colpo d’occhio offerto dal Ray Tracing e la fluidità dei 60 frame al secondo. Insomniac Games ha infatti rilasciato da poco un aggiornamento per Marvel’s Spider-Man: Miles Morales che introduce una nuova modalità prestazioni, pensata per offrire entrambe le cose. Ovviamente, da qualche parte il gioco dovrà pure mollare la corda, e anche se Insomniac ha tenuto la bocca chiusa immaginiamo si tratti della risoluzione, che con tutta probabilità di adatta dinamicamente per mantenere l’obiettivo dei 60 frame al secondo.

Nonostante i necessari sacrifici, si tratta in ogni caso di un risultato importante. Nella nostra recensione, pur decantando la bellezza del Ray Tracing il buon Simone Calzati non si era detto disposto a rinunciare al gameplay più fluido offerto dalla modalità prestazioni. Ora sarà sicuramente felice di non dover più scegliere.