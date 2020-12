MSI annuncia la scheda video Radeon RX 6900 XT

Eccola qui, è arrivata la diretta concorrente della “Big Ferocious GPU” di Nvidia: stiamo ovviamente parlando della Radeon RX 6900 XT, presentata poco fa da MSI. Come le sue sorelle minori, anche la RX 6900 XT adotta l’architettura RDNA 2, in grado di fornire la migliore combinazione fra prestazioni e domanda energetica, e di renderla la scelta perfetta per il gaming in 4K con tutta la bellezza del Ray Tracing. Fra le caratteristiche distintive della RX 6900 XT troviamo:

AMD Infinity Cache – 128MB di cache on-die riducono incredibilmente la latenza e il consumo energetico, fornendo ottime prestazione in-game.

– 128MB di cache on-die riducono incredibilmente la latenza e il consumo energetico, fornendo ottime prestazione in-game. AMD Smart Access Memory – Un sistema di feature esclusive con i processori AMD Ryzen serie 5000, schede madri AMD B550 e X570 e schede grafiche Radeon RX 6000, che fornisce ai processori AMD Ryzen accesso diretto alle superveloci memorie GDDR6 della scheda grafica, aumentandone le prestazioni.

– Un sistema di feature esclusive con i processori AMD Ryzen serie 5000, schede madri AMD B550 e X570 e schede grafiche Radeon RX 6000, che fornisce ai processori AMD Ryzen accesso diretto alle superveloci memorie GDDR6 della scheda grafica, aumentandone le prestazioni. Direct Raytracing (DXR) – Un nuovo motore Ray-Tracing aggiornato e performante e la nuova architettura AMD RDNA 2 sono in grado di fornire illuminazione in tempo reale, ombreggiature e riflessi gestiti direttamente da DXR. Grazie alla combinazione con AMD FidelityFX, il dettaglio dell’immagine è garantito.

– Un nuovo motore Ray-Tracing aggiornato e performante e la nuova architettura AMD RDNA 2 sono in grado di fornire illuminazione in tempo reale, ombreggiature e riflessi gestiti direttamente da DXR. Grazie alla combinazione con AMD FidelityFX, il dettaglio dell’immagine è garantito. AMD Radeon Anti-Lag – Radeon Anti-Lag diminuisce significativamente il tempo di risposta, rendendolo un’ottima scelta per chi predilige il gioco competitivo.

– Radeon Anti-Lag diminuisce significativamente il tempo di risposta, rendendolo un’ottima scelta per chi predilige il gioco competitivo. Radeon Boost – Questa tecnologia fornisce un aumento delle prestazioni durante gli scenari di gioco in rapido movimento, riducendo dinamicamente la risoluzione dell’immagine e aumentando contemporaneamente i frame rate e la fluidità dell’immagine, oltre a rafforzare la reattività con un cambiamento minimo o nullo della qualità dell’immagine. La Radeon RX 6900 XT prodotta da MSI entrerà in commercio in Italia a partire da metà gennaio al prezzo di 1.219€ (versione reference), e sarà ovviamente compatibile con i software MSI Afterburner e MSI Dragon Center.