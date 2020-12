Super Smash Bros. Ultimate: il prossimo personaggio sarà rivelato stanotte

Fra i tanti sviluppatori che decidono di utilizzare i The Game Awards come palco per le loro presentazioni, sembra che anche Nintendo non disdegni di fare un salto. Nel corso dello show ospitato da Geoff Keighley scopriremo infatti chi sarà il prossimo combattente di Super Smash. Bros Ultimate. L’account ufficiale di Nintendo of America ha anche postato su Twitter una sibillina immagine, anche se ovviamente è bastato l’annuncio in sè per dare il via alle ipotesi più disparate.

Di sicuro, il picchiaduro di Masahiro Sakurai non disdegna certo di introdutte personaggi che nessuno si sarebbe mai aspettato: l’ultimo a scendere sul ring, per esempio, è stato Steve di Minecraft. Staremo a vedere se anche l’annuncio di stasera riserverà sorprese inaspettate, o se si tratterà di un lottatore più tradizionale.