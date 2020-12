Microsoft annuncia Perfect Dark di The Initiative

Nel corso dei The Game Awards 2020 (qui tutti i vincitori della nottata), Microsoft ha sollevato il velo di mistero che aleggiava sul progetto di The Initiative annunciando Perfect Dark.

A distanza di ben quindici anni da Perfect Dark Zero, classe 2005, il franchise ritorna con un nuovo episodio: il primo videogioco dello studio californiano formato dalla Casa di Redmond. Il titolo sarà ambientato in un futuro lontano, in un mondo in frantumi a causa di numerosi disastri ecologici. Nonostante l’umanità si sia trovata fronteggiare l’apocalisse, però, alcune grandi e potentissime corporazioni sono riuscite a tenere unita la Terra e a evitare il peggio. Peccato che ora le stesse corporazioni governino il mondo.

Come i precedenti, anche questo nuovo Perfect Dark sarà uno sparatutto in prima persona con un’ambientazione che gli sviluppatori definiscono “eco sci-fi”, tuttavia gli stessi developer ci tengono a precisare che le dinamiche shooter non saranno preponderanti come in altri FPS. I dettagli purtroppo al momento finiscono qui, sappiamo soltanto che Perfect Dark di The Initiative sarà disponibile prossimamente su PC e Xbox Series X|S.