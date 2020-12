Annunciato Ghosts 'n Goblins Resurrection per Nintendo Switch

Arthur è tornato, o perlomeno sta per tornare! Capcom ha difatti annunciato Ghosts ‘n Goblins Resurrection, un nuovo capitolo della serie in arrivo esclusivamente su Nintendo Switch nei primi mesi del 2021.

In questa inedita iterazione del franchise seguiremo ancora una volta le peripezie del cavaliere Arthur mentre salta, combatte e cerca di evitare di perire nel mondo demoniaco. Tutto questo mentre affronta numerose sfide per provare a salvare la principessa dalle grinfie del Demon Lord.

In Ghosts ‘n Goblins Resurrected saranno disponibili più livelli di difficoltà, compreso la nuova modalità Paggio in cui i neofiti potranno decidere di affrontare l’avventura con vite infinite e la possibilità di risorgere immediatamente sul posto della dipartita.

Non mancherà un arsenale aggiornato e rinnovato di abilità, armi e magie, come gli immancabili lancia e pugnale, ma anche i nuovi martello e palla a mazzafrusto, per non parlare della tempesta di fulmini e del muro di fuoco. Arthur dovrà quindi imparare a padroneggiare ogni novità per riuscire a salvare la donzella in difficoltà.