Capcom Arcade Stadium si dirige su Nintendo Switch

Non solo Ghosts ‘n Goblins Resurrected tra gli annunci di Capcom in occasione dei The Game Awards, la compagnia di Osaka ha svelato anche Capcom Arcade Stadium, sempre per Nintendo Switch.

Si tratta di una raccolta che include ben 32 videogiochi arcade, tra cui l’originale Ghosts ‘n Goblins, Bionic Commando, Strider, Super Street Fighter II Turbo e 1943 – The Battle of Midway. Quest’ultimo, tra l’altro, sarà disponibile gratuitamente per tutti i possessori di Nintendo Switch.

In ogni caso, la raccolta includerà diverse opzioni che potranno essere modificate a piacimento, come la velocità di gioco, il livello di difficoltà, filtri e impostazioni del display. Ogni titolo, infine, presenta anche una comoda funzione rewind che permette ai giocatori di riavvolgere il tempo ed evitare una brutta sconfitta.

Capcom Arcade Stadium sarà disponibile sulla console ibrida della Casa di Kyoto nel mese di febbraio 2021.