Dragon Age torna a mostrarsi ai The Game Awards con un teaser

Non solo Mass Effect nel futuro di BioWare, lo studio canadese ha infatti approfittato del palcoscenico virtuale dei The Game Awards per presentare un nuovo teaser trailer del prossimo Dragon Age.

Purtroppo il video non mostra molti dettagli, se non con qualche accenno all’ambientazione nel suo complesso e sui nemici che presumibilmente bisognerà affrontare nel corso dell’avventura. Alla fine, però, vediamo la figura di Solas volgere lo sguardo direttamente allo spettatore.

Nessun altro dettaglio è stato diffuso, perciò anche qui bisognerà presumibilmente attendere a lungo prima di saperne davvero di più.