Warhammer 40.000: Darktide, un primo sguardo al gameplay

Approfittando della cornice dei The Game Awards, Fatshark ha mostrato per la prima volta il gameplay di Warhammer 40.000: Darktide, lo sparatutto cooperativo ambientato nel tetro universo dell’omonimo gioco da tavolo targato Games Workshop.

In Darktide vestiremo i panni di alcuni soldati scelti dell’Inquisizione impegnati a indagare nelle viscere di Atoma Prime alla ricerca di un culto eretico che rischia di prendere il controllo dell’intero pianeta. Sarà quindi compito dei giocatori, in gruppi da quattro, evitare che ciò accada eliminando cultisti e abomini del Caos a suon di martellate, oppure a distanza sfruttando un arsenale formato da fucili laser, lanciagranate e tutto il meglio (o forse no) che l’Imperium ha da offrire ai suoi sacrificabilissimi agenti dell’Inquisizione.

Warhammer 40.000: Darktide uscirà su PC e Xbox Series X|S nel corso del 2021.