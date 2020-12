Che Flying Wild Hog stesse collaborando con Focus Home Interactive non è certo un mistero, tuttavia nelle scorse ore le due compagnie hanno svelato a cosa stanno lavorando: si tratta di Evil West, un nuovo videogioco d’azione in sviluppo presso gli autori di Shadow Warrior.

Evil West metterà il giocatore nei panni del cacciatore di vampiri Jesse Rentier, impegnato a combattere creature della notte e demoni in un’ambientazione western che si tinge di dark fantasy, con qualche spennellata di steampunk che non fa mai male. Non sappiamo molto di questo nuovo progetto, se non che supporterà il gioco cooperativo e che dovrebbe uscire nel 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.